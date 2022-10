2 karne i dużo bramek w meczu Nysy Przewóz z Zielonymi Drożków w żarskiej B-klasie

Niedzielne popołudnie, 20 czerwca, było naprawdę upalne. Duchota, wysoka temperatura i pozycja obu drużyn w tabeli nie dawała nadziei na jakieś spektakularne widowisko. Niestety stan murawy, a raczej tego co z niej pozostało także nie nastrajał do tego, że to spotkanie będzie wydarzeniem piłkarskim. A szkoda, bo boisko w Przewozie jest bardzo ładnie położone i widać, że kiedyś ktoś planował, żeby było miejscem reprezentacyjnym. Ale dzisiaj prezentuje się katastrofalnie. Trawa dawno zapomniała, że teoretycznie powinna być zielona i przypominała raczej ściernisko niż dywanik Old Trafford. Dokoła nasypy zarośnięte wysoką na półtora metra trawą i zawodnicy szukający piłki w tych zaroślach, mocno musieli się natrudzić, żeby ją znaleźć. Solidarnie i z artystycznym zacięciem mogli chórem zaśpiewać piosenkę "W stepie szerokim...".

Zdaję sobie sprawę, że to "tylko" B klasa, ale w innych miejscowościach jakoś problem nawadniania boiska rozwiązano. Przykładem tutaj jest na pewno murawa w Jabłońcu, gdzie doprowadzono wodę i trawa prezentuje się całkiem nieźle. Przecież są teraz różne programy czy projekty wspomagające gospodarzy obiektów, na których nie ma nawodnienia. Wystarczy poszukać i napisać wniosek. Wystarczy tylko chcieć. Tutaj ewidentnie czegoś zabrakło. No, ale przejdźmy do "creme de la creme", czyli samego meczu.