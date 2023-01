27 stacji kolejowych w naszym regionie. Niektóre opuszczone i zapomniane, a były kiedyś perełkami. Zobaczcie zdjęcia! Małgorzata Fudali Hakman

Mamy dla was galerię zdjęć dworców kolejowych w powiecie żarskim. Leżą one przy głównych szlakach kolejowych, które przechodzą przez nasz region. Nie wszystkie są użytkowane, bo linie zostały zamknięte, a budynki stacyjne sprzedane na mieszkania. Niektóre zrównano z ziemią i nic z nich zostało, a inne stoją zapomniane i opuszczone. To smutny widok.