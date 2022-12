32. Krajowy Salon Fotografii Artystycznej w Żarach. Ogłoszono wyniki prestiżowego konkursu

To już 32. edycja Salonu Fotografii Artystycznej organizowanego przez Żarski Dom Kutltury. Inicjatorem konkursu jest Zbigniew Pietraszkiewicz, artysta FIAP, który podkreśla, że kiedyś, w Żarach działała prężna sekcja fotograficzna, a bez wsparcia ówczesnego dyrektora ŻDK - Romana Krzywotulskiego, organizacja pierwszego i kolejnych Salonów, nie byłaby możliwa. Fotografie, które wpłynęły podczas pierwszej edycji Z. Pietraszkiewicz zawiózł do Warszawy. Tam oceniał je sam Edward Hartwig, ceniony i znany polski fotograf, dzięki temu żarski konkurs szybko stał się popularny i do dziś jest jednym z najbardziej prestiżowych w kraju.