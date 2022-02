45 ton śmieci w lasach blisko Żar! To nadal mnóstwo opon, ale także plastiku czy mebli. Nadleśnictwo Lipinki podsumowuje ubiegły rok

Nadleśnictwo Lipinki podsumowało ubiegły rok pod kątem ilości śmieci pozostawianych w naszych lasach. Według statystyk, jest ich mniej, niż w poprzednich latach, to jednak wciąż ogromny problem. Najczęściej do lasów trafiają opony. Łącznie z naszych lasów wywieziono aż 45 ton śmieci! To o 45 ton za dużo, ale o połowę mniej, niż w rekordowym pod tym względem, 2020 roku.

Z kanapą do lasu?

- Regularnie do lasów w naszym regionie są podrzucane opony. Prawdopodobnie robi to ktoś z firmy wulkanizacyjnej. Już w tym roku w okolicy Strzeszowic pozostawiono kolejną stertę kilkudziesięciu opon, to nie jest chaotyczna robota, ktoś je ułożył i po prostu zostawił - mówi Michał Szczepaniak, rzecznik Nadleśnictwa Lipinki. - Chociaż w ubiegłym roku tych śmieci wywieźliśmy z lasów mniej, niż we wcześniejszych latach, to jest ogromny problem. Zdarzył się przypadek, że ktoś do lasu przywiózł kanapę.