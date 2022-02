77 lat temu do Żar wkroczyły wojska radzieckie. Walki były bardzo zacięte. Jak wyglądała bitwa o miasto?

Podobno załogi tych maszyn siedziały na pancerzach, we włazach i zajęte były jedzeniem. Niemcy na widok rosyjskich czołgów wpadli w osłupienie. Po chwili jednak zeskoczyli z pancerzy i uciekli do lasu. Około godziny 14:00 Rosjanie wkroczyli do miasta. Atak całkowicie zaskoczył Niemców, dlatego też stosunkowo łatwo opanowano całą północną część miasta.

Zabita zakonnica

Następnego dnia radzieccy żołnierze wkroczyli na teren klasztoru sióstr elżbietanek, nakazując im jego opuszczenie. Wraz z innymi prześladowanymi kobietami siostry znalazły się w gospodzie. Miejsce to okazało się jednak niezbyt bezpieczne, dlatego przebierając się w świeckie ubrania postanowiły udać się na miejscową plebanię, zatrzymując się tam w urządzonej prowizorycznej kaplicy. Ale również i to miejsce nie było bezpieczne, ponieważ w nocy z 17 na 18 lutego trzy siostry wraz z kilkoma dziewczętami zostały uprowadzone przez czerwonoarmistów. Kolejny raz żołnierze pojawili się w budynku plebanii 20 lutego. W obawie przed ich napastowaniem siostry udały się na drugie piętro, chroniąc się w grupie starszych osób i dla kamuflażu założyły chustki na głowy. Zostały jednak przez żołnierzy rozpoznane, a jeden z nich podszedł do siostry Edelburgis i nakazał jej pójść za nim. W obawie przed przykrymi tego skutkami siostra stanowczo odmówiła. Zdenerwowany czerwonoarmista zagroził jej śmiercią, jeśli tego nie zrobi. Po ponownej stanowczej odmowie, ten kilka razy uderzył siostrę lufą pistoletu w głowę, a następnie wycelował i oddał do niej z małej odległości kilka strzałów. Siostra straciła przytomność. Zaalarmowany wikariusz przybiegł, aby udzielić umierającej ostatnich sakramentów. Po kilku chwilach siostra zmarła.