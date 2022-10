8. Gala Charytatywna Sportów Walki. Zbierali dla Hani Elbanowskiej [ZDJĘCIA]

"Hania urodziła się 20.06.2017 roku w stanie głębokiego niedotlenienia, niewydolna oddechowo. W skali Abgar 1/5/6/6. PH- 7,28. Następnie w ciągu 6 godzin musiała zostać przetransportowana na oddział Intensywnej Terapii Kliniki Neonatologii w Poznaniu na ulicy Polnej, w celu wprowadzenia w stan hipotermii całego ciała ,w której przebywała przez trzy doby. Pobyt w szpitalu trwał ponad miesiąc. W tym czasie doszło do zapalenia płuc i infekcji , w wyniku czego Hania musiała zostać przeniesiona na oddział izolacyjny i poddana antybiotykoterapii. Po wykonaniu rezonansu i badaniu czynności bioelektrycznej mózgu lekarze postawili diagnozę : Głęboka encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna , zespół spastyczny czterokończynowy znacznego stopnia , rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka. Z uwagi na brak odruchu ssania i przełykania, Hania żywiona jest przez sondę wprowadzoną do żołądka. Stan neurologiczny naszej córeczki jest bardzo ciężki.Występuje bardzo duże napięcie całego ciała. Hania otwiera oczka ale nie mruga, nie wodzi wzrokiem. Nie płacze jak normalne dzieci, chociaż lecą jej łzy. Nie robi żadnych min i grymasów. Występują u niej liczne drżenia rączek i nóżek spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego. Wierzymy, że dzięki intensywnej rehabilitacji stan Hani się poprawi i w przyszłości będzie mogła się bawić ze swoimi rówieśnikami."-informacja z FB.

Wyniki: W pojedynkach dzieci i kadetów wynik był sprawą drugorzędną a liczyło się przede wszystkim start i zdobycie doświadczenia:

1. Muaythai Kids - Szymon Socha ŻKSW vs. Bartosz Kula ŻKSW

2. K-1 Kids - Iza Olszak Thai Gym Tarnów vs. Wiktoria Fornalczyk Sobieski Żagań

3. K-1 Kids - Martyna Majewska Sobieski Żagań vs. Zuzanna Preisner ŻKSW

4. Muaythai Kids - Emilka Zdanowska Absortio Leszczyny vs. Weronika Gawlik Legion Głogów

5. K-1 Kids - Erwin Tomaszewski Sobieski Żagań vs. Remigiusz Dobrowolski ŻKSW

6. Muaythai junior sparing 2x2- Julia Świca Legion Bytom Odrz. vs. Natalia Wajman Legion Głogów

7. Muaythai Kids - Simeone Coscarella Legion Głogów vs. Dawid Dobielski ŻKSW

8. K-1 Kids 2x1,5- Karina Domińczak Legion Głogów vs. Zosia Bechowska Sobieski Żagań

9. Muaythai junior - (zwycięzca) Daniel Stach Thai Gym Tarnów vs. Jakub Fatyga ŻKSW Muaythai Lubsko

10. Muaythai junior - Maciej Łobacz Absortio Rybnik vs. (zwycięzca) Denis Ozga ŻKSW

11. K-1 senior - (zwycięzca) Mateusz Różak Thai Gym Tarnów vs. Adam Urbaniak Iron Gym Wrocław

12. BJJ sparing - Daniel Wiesner ŻKSW BJJ vs. Rafał Gasz ŻKSW BJJ

13. Boks sparing - Kornel Siemaszko ŻKSW Boks Żary vs. Michał Iracki ŻKSW Boks Żary

14. K-1 senior - Marcel Gielezy Iron Gym Wrocław vs. (zwycięzca) Arkadiusz Krupa Thai Gym Tarnów