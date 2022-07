8. Koleżeński Cross Maraton po Zielonym Lesie w Żarach. Deszcz im niestraszny, bo pobiegli sami twardziele Małgorzata Fudali Hakman

To już 8. "najostatniejsza" edycja Koleżeńskiego Crossu Maraton po Zielonym Lesie w Żarach. Od ośmiu lat organizatorzy zapowiadają, że to już ostatnia impreza i co roku organizują kolejny, fantastyczny bieg, bo jak twierdzą: Nie są to zawody biegowe w ogólnie rozumianym znaczeniu, a spotkanie fanów biegania po lesie i miłego spędzania czasu na łonie natury w blasku ogniska z „izotonikiem” w ręku.