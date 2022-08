A -klasa. Delta Sieniawa Żarska nie pozostawiła Budowlanym Gozdnica żadnych złudzeń. Choć do przerwy nic na to nie wskazywało

Jakoś w niedzielne popołudnie nie miał nikt ochoty do gry. Może to za sprawą dożynek w Lipinkach, po których jeszcze nie posprzątano za płotem, a może dzień wcześniej niektórzy podrygiwali w tłumie w rytm bluesa do piosenek Dżemu na Dniach Żar? A może po prostu podopieczni Marka Sitarka dostroili się poziomem do przeciwnika, który może by i chciał, ale nie niestety nie potrafił. W każdym razie o pierwszej połowie sieniawianie muszą jak najszybciej zapomnieć, bo koszmary gotowe. Bo jak można pięciokrotnie strzelić panu Bogu w okno będąc sam na sam z lekko przestraszonym bramkarzem? Zwłaszcza, że siła tych strzałów także nie była jakaś porażająca i stanowczo widać, że niektórzy energię zostawili gdzieś za płotem albo pod sceną.