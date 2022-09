A-klasa. Delta Sieniawa Żarska pewnie wygrała z Nysą Trzebiel

Beniaminek rozgrywek dobrze sobie radzi w tegorocznych zmaganiach i podopieczni Marka Sitarka musieli się trochę napocić, żeby wygrać to spotkanie. Podopieczni Grzegorza Sieleckiego postawili się gospodarzom zwłaszcza w pierwszej połowie, którą co prawda przegrali 3:1, ale postawili na otwartą grę i byliśmy świadkami emocjonującego pojedynku. Q drugiej odsłonie Delta próbowała podwyższyć wynik, ale jakoś robiła to bez przekonania, bo do siatki piłka wpadła jeszcze tylko raz, po bardzo dobrym strzale z dystansu Rafała Bryczkowskiego, który ustalił wynik na 4:1 dla sieniawian. Bramki w pierwszej połowie strzelili dla Delty: Bartek Pruchniak x2 i Dawid Wójcik, a honorowe trafienie dla Nysy zdobył Mateusz Walotka.