Absolutorium dla burmistrz Danuty Madej. Radni podjęli decyzję podczas najważniejszej w roku sesji

Brakuje społeczeństwa obywatelskiego

Radni miejscy debatowali nad raportem o stanie miasta oraz podjęli decyzję w sprawie absolutorium dla burmistrz Danuty Madej. Na zdjęciu radna Edyta Gajda Aleksandra Łuczyńska

- To najważniejsza sesja w roku, rozmawiamy dziś o ocenie całego miasta, które tak naprawdę ciągle się rozwija, wymaga wielu inwestycji, to nie jest miasto pod klucz. W mojej ocenie jest wiele obszarów, które nie działają dobrze. To między innymi, budowa miasta obywatelskiego - mówiła radna Edyta Gajda. - W 2021 roku przeprowadzono 13 konsultacji na różne tematy, w których łącznie wypowiedziało się 56 mieszkańców. Coś działa tutaj nie tak i trzeba to poprawić. W budżecie obywatelskim w ubiegłym roku głosowało zaledwie 2.200 mieszkańców. Nie wspomnę o tym, że większość inwestycji w budżecie obywatelskim jest realizowana przez jednostki miejskie. Co robi urząd, żeby zachęcić mieszkańców do udziału w życiu miasta. A może mieszkańcy nie wierzą, że mają wpływ na to, co się tutaj dzieje? Ten sam temat podjęła również radna Anna Nowakowska.