Akcja fotograficzna "24 sierpnia w Żarach...". To już siedemnasta edycja niezwkłego konkursu Żarskiego Domu Kultury

Akcja fotograficzna "24 sierpnia w Żarach..." to doroczna tradycja. Konkurs jest organizowany przez Żarski Domu Kultury, a zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęć dokumentujących życie mieszkańców Żar, tylko tego jednego dnia. Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane tylko do środy 24 sierpnia do godziny 10.00, zatem warto się spieszyć.