Ale historia! Przybył z ziemi polskiej do...Polski. Tajemnicze dzieje ukrywanego przez lata sztandaru

Symbol wolności Ten ptak jest symbolem wolności. Nie orzeł, ale sokół. Został wycięty ze starego sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Borszczowie. Kiedyś miejscowość leżała na terenie zaboru austriackiego, ale wcześniej była w Polsce. Represje wobec Polaków w zaborze austriackim nie były tak nasilone jak w pozostałych, dlatego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego wyrastały tam jak grzyby po deszczu. Była to organizacja wyznająca zasadę „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Zajmowała się upowszechnianiem kultury fizycznej, ale nie tylko.

Amarantowy kawałek sfatygowanego materiału. Na środku ogromna dziura. Ktoś coś stamtąd wyciął. W dotyku delikatny jedwab. Przy mocniejszym pociągnięciu zapewne rozdarłby się na tysiące kawałków. Delikatne złote wzory. Gdzieniegdzie niewielkie rozdarcia i ciemne plamy. Obszyty pięknymi, złotymi frędzlami. W dotyku przypominające metal. Leży przede mną i zastanawiam się, dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby ukrywać kawałek materiału. Dlaczego był schowany przez ponad 60 lat. Dlaczego ktoś narażał życie swoje i najbliższych mu osób. Dlaczego nikt o nim nie pamięta? Dzisiaj ma 110 lat. Piękny wiek, jak na kawałek zapomnianego materiału. Czym kiedyś był? Nie mógł być przecież czymś zwyczajnym, jeżeli ludzi chowali go z takim poświęceniem. Obok leży drugi kawałek tkaniny. Czerwone sukno z ze złotymi napisami, a po środku naszyty piękny, srebrny ręcznie wyszywany sokół. Od razu widać, że nie pasuje, ale wydaje się, że jest na swoim miejscu.

Patriotyzm i zdrowie

W trakcie spotkań rozmawiano po polsku, krzewiono idee patriotyczne i niepodległościowe. Członkowie chodzili ubrani w specjalne ubrania przypominające mundury(czamary) uszyte na potrzeby towarzystwa. Budowali domy sokolnicze, gdzie spotykali się członkowie organizacji. No i oczywiście mieli sztandary, bo przecież to był symbol przynależności do towarzystwa. Tak było w Borszczowie gdzie Sztandar ufundowały miejscowe kobiety. Obowiązkowo amarantowy po jednej stronie i jasny, z borszczowską z Matką Boską Częstochowską po drugiej…bo przecież sztandar, kolorystycznie miał przypominać barwy narodowe.