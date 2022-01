Ale historia! W żarskim muzeum odkopano zasypane przejście prowadzące do podziemia kościoła. To czego służył tajemniczy tunel?

W ubiegłym tygodniu odkryto zasypane wejście do tunelu. Badaniem zajęli się oczywiście archeolodzy pod kierunkiem Anny Jaskulskiej, którzy sprawdzili ile prawdy było w tajemniczych opowieściach.

Tunel techniczny?

Okazało się, że tajemniczy tunel, to kanał techniczny, którym poprowadzone były rury centralnego ogrzewania. W budynku muzeum, czyli dawnej nadintententury (niem. Superintendentur-odpowiednik biskupstwa w kościele ewangelickim), znajdowała się kotłownia. Trzy ogromne piece zbudowane w największej piwnicy, ogrzewały nie tylko budynki mieszkalne, biura i plebanię, ale także stojący nieopodal ogromny kościół.

Projekt zrealizowano 1912 roku. Do dokumentów i starych planów dotarła pracownica muzeum Dr Anna Polak, która zajrzała do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Potwierdzają one, że odkryty kanał techniczny służył ogrzewaniu.

Tajemniczy tunel w żarskim muzeum został odkopany Małgorzata Fudali Hakman