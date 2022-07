Angelana 2022 w Olbrachtowie. Na festiwalowej scenie zaprezentowało się 16 zespołów

Angelana to nieprzeciętny festiwal, którego pomysłodawcą był nieodżałowany ks. Zygmunt Czepirski, zmarły przed kilkoma laty proboszcz parafii w Olbrachtowie. Jest to przegląd piosenki i pieśni religijnej połączony z festynem rodzinnym. To już czternasta edycja imprezy, która wraca po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. W tym roku na scenie zaprezentowało się 16 zespołów śpiewaczych.