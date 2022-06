Angelana 2022 w Olbrachtowie w sobotę 2 lipca. Przyjadą tu zespoły śpiewacze z okolicy, będzie sporo atrakcji dla dużych i małych Aleksandra Łuczyńska

Angelana to piękny festiwal, którego pomysłodawcą był nieodżałowany ks. Zygmunt Czepirski, zmarły przed kilkoma laty proboszcz parafii w Olbrachtowie. Jest to przegląd piosenki i pieśni religijnej połączony z festynem rodzinnym. To już czternasta edycja imprezy, która wraca po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Angelanę 2022 zaplanowano na 2 lipca, rozpoczęcie o 13.00. Szczegóły na plakacie, a w naszej galerii kilka kadrów z edycji z 2016 roku.