Anna Wardak w Parlamencie Młodych. To jedyna żaranka, jedna z dwóch osób z lubuskiego, zasiadających w Parlamencie

Musimy doprowadzić do tego by był w Europie silny, zdecydowany ośrodek decyzyjny. Trzeba wzmocnić Parlament Europejski i jego wpływ na Komisję Europejską. Musimy mieć jednolitą politykę zagraniczną i obronną. Tylko tak możemy wywalczyć jak najwięcej dla każdego z europejskich narodów. Nie jako malutkie państewka po maksymalnie kilkadziesiąt milionów ludzi, ale jako półmiliardowe mocarstwo. To jest szansa na prawdziwą podmiotowość dla Europejczyków i dla Polaków. Zbyt długo funkcjonował liśmy jako część amerykańskiej strefy wpływów, zbyt długo byliśmy pod amerykańskim butem. Czas na politykę o interesy Europy i jej narodów. Jedna armia, jeden ośrodek decyzyjny, jedna polityka zagraniczna, jedna sprawiedliwa transformacja i jedna gospodarka. Taka dziś jest polska i europejska racja stanu