Anna Youya Jujka: Jestem sobą bez żadnej ściemy! [ZDJĘCIA,WIDEO]

Anna Youya Jujka Jest choreografką, tancerką i nauczycielką hip-hopu. Od niedawna została jurorką w tanecznym show Polsatu- „Tylko taniec”. Na zaproszenie stowarzyszenia Żaranin prowadziła w Żarach warsztaty taneczne dla dzieci.

Podobno tańczy od 7-go roku życia. Przez ten czas miała styczność z wieloma technikami tanecznymi, dzięki czemu posiada umiejętność łączenia takich stylów jak: jazz, modern dance, contemporary, broadwayjazz, hip hop, ragga, house i wiele innych.

Swoje doświadczenie zdobywała nie tylko w Polsce, ale Niemczech, Anglii oraz Francji. Brała udział w licznych przedsięwzięciach artystycznych – spektaklach, pokazach firmowych, koncertach na terenie całego kraju i za granicą.

Pracowała również jako choreograf przy Sopot TOPtrendy Festiwal. Obecnie jest pedagogiem i założycielką Warszawskiego Studia Kultury Ulicznej Step Dealers i studia tańca Free Art Fusion. Współpracuje z teatrem Roma. Prowadzi warsztaty i szkolenia. Słowem „człowiek orkiestra”, jak o sobie mówi. W sali, na parkiecie, rozpierała ją energia. Miało się wrażenie, że przy najmniejszym dotknięciu posypią się iskry. Naładowana pozytywną energią, bardzo starała się ją przekazać młodym ludziom zgromadzonym w hali gimnazjum nr 3. Podskakiwała, śmiała się, komentowała swoje zachowanie, a mimo to była skupiona na tym co robi i wsłuchana we wszystko co ją otacza. Rozmawiała z dziećmi by za chwilę zwrócić się do rodziców. Widać, ze scena ją lubi, a ona kocha występować przed widownią. Pragnie tego jak kania dżdżu. Słowem Anna Jujka to po prostu Youya. Nikogo nie udaje i jest bardzo bezpośrednia. Niektórzy boją się takich ludzi, ale dzieci były wpatrzone w nią jak w obrazek, całkowicie pochłonięte panią Jujką i tym co wyprawiała z nimi.