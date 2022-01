Bal charytatywny dla Michałka z Żar. Cały dochód z imprezy będzie przeznaczony na leczenie chorego dwulatka

Bal charytatywny dla Misia, to kolejna akcja, która ma pomóc choremu chłopcu w powrocie do zdrowia. Przypomnijmy, dwuletni już, Michałek Kobylski z Żar choruje na nowotwór złośliwy nadnerczy. Od roku jego drugim domem jest szpital. Chłopczyk ma za sobą serię chemii, dostaje mnóstwo leków. Ratunkiem jest podanie szczepionki przeciwko wznowie nowotworu. Szczepionkę można podać w Stanach Zjednoczonych, a jej koszt to ponad milion złotych. Walka o powrót Michałka do zdrowia, do domu, siostry, rodziców trwa.