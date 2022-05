Basen wojskowy w Żarach, kiedyś był kąpieliskiem miejskim. Dzisiaj pływają tam kaczki i łabędzie

Tego lubuskiego miasta już nie ma. Przypomina ukraiński Prypeć. Kiedyś w tym miejscu tętniło życie, teraz to ruiny i kupy gruzu

Pstrąże swoją historią mogłoby obdzielić jeszcze kilka innych miejscowości. Życie mieszkańców w środku lasu nie było łatwe. A to pożar, a to napad, a to ktoś...