Bawełna, Wełna, Dekora, czyli historia żarskich zakładów. Można ją teraz odkryć biorąc udział w konkursie

Ale wspomnienia o nich mogą być niesamowitą pamiątką dla kolejnych pokoleń. Trwa konkurs, w ramach którego uczniowie podstawówek i szkół ponadpodstawowych będą przeprowadzać wywiady z byłymi pracownikami dawnych zakładów. Termin nadsyłania plików mija 30 czerwoca. Szczegóły w linku

Stowarzyszenie Żarski Zamek zaprasza uczniów szkół podstawowych (I kat. wiekowa) i ponadpodstawowych (II kat. wiekowa) z terenu powiatu żarskiego do udziału w konkursie „Historia dawnych żarskich zakładów we wspomnieniach byłych pracowników”. Przedmiotem konkursu jest wywiad – zapis wspomnień byłych pracowników (rodziców, dziadków, krewnych, sąsiadów itd.) Żarskich Zakładów Przemysłu Wełnianego, Żarskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, Żarskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego w Żarach, Zakłady Tkanin Dekoracyjnych Dekora w Żarach, oraz pozostałych firm funkcjonujących w branży odzieżowej aż do początku lat 90-tych.