"Bazary i bazarki", czylli ekipa znanego programu na żarskim targowisku. Było wielkie poruszenie, zobaczcie, co oni tutaj robili

Ekipa programu "Bazary i bazarki" emitowanego w TVP 3, we wtorkowy poranek kręciła materiał do kolejnego odcinka na żarskim targowisku. Ich obecność wywołała spore zamieszanie wśród handlarzy i kupujących. Jak się okazuje na żarkskim targu kucharz Radek, prowadzący program, szukał inspiracji do potraw, które ma przygotować właśnie na targu.