BC Swiss Krono Żary wymęczyli zwycięstwo z KK Oleśnica i wspięli się na 6 miejsce w tabeli

Spotkanie z "wysokiego c" zaczęli podopieczni Łukasza Rubczyńskiego i Michała Siwickiego, którego zabrakło na ławce trenerskiej(godnie go zastąpił Tomasz Sobczak). Po 4 minutach gospodarze prowadzili 19:0 i nic nie wskazywało, że na parkiecie może wydarzyć się armagedon w postaci porażki miejscowych. Żaranie sukcesywnie powiększali przewagę, prowadząc w drugiej kwarcie nawet 28 punktami i trenerzy spokojnie mogli dać pograć młodym, więc na parkiecie zobaczyliśmy Sebastiana Jankowskiego i Adriana Rotkiewicza. Atmosfera była senna i nikt, z nielicznie przybyłych kibiców, nie przypuszczał, że coś może się zmienić. Do czasu.