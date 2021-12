Bez prawka i pod wpływem narkotyków uciekał przed policją. Żaranin został zatrzymany po pościgu ulicami miasta

Nad ranem z poniedziałku na wtorek (14 grudnia) policjanci żarskiego ruchu drogowego na jednej z ulic w Żarach wytypowali do kontroli samochód marki VW Polo. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać pojazd i przeprowadzić kontrolę drogową. Kierujący nie zareagował na nadawane sygnały, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta, następnie na jednej z ulic porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Policjanci natychmiast udali się w ślad za nim, by po krótkiej chwili zatrzymać mężczyznę. Podczas przeszukania funkcjonariusze w kieszeniach znaleźli zielony susz oraz tabletki, które to zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Zachowanie 31-letniego mieszkańca powiatu żarskiego wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem narkotyków. Test potwierdził przypuszczenia mundurowych i wykazał metamfetaminę oraz marihuanę, do dalszych badań od mężczyzny została pobrana krew. Po sprawdzeniu w bazach policyjnych okazało się również, że kierujący ma cofnięte uprawnienia do kierowania oraz posiada 5 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów.

Teraz mieszkaniec powiatu żarskiego odpowie za popełnione przestępstwa .

Każdy kierowca, który świadomie zmusi funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzyma się mimo wydawanych mu poleceń w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

komisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach