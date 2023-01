Bezrobocie w Żarach i powiecie żarskim w 2022 roku. Mamy dane z Powiatowego Urzędu Pracy i najnowsze oferty

Powiatowy Urząd Pracy Żary tradycyjnie, na koniec miesiąca, podaje dane dotyczące liczby zajerestrowanych bezrobotnych. Z końcem grudnia 2022 roku w Żarach było 373 zarejestrowanych osób bez pracy, w powiecie 1504. W porównaniu do stycznia ubiegłego roku, te liczby są znacznie mniejsze. Sprawdziliśmy, jak wyglądało bezrobocie w powiecie żarskim oraz Żarach w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku. Podane liczby nie oznaczają faktycznego stanu osób pozostających bez pracy, bo wielu bezrobotnych nie rejestruje się w urzędzie.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku mają osoby, które w ciągu osiemnastu miesięcy poprzedzających rejestrację, był zatrudnione na umowę o pracę z wynagrodzerniem nie niższym od stawki minimalnej. Wysokość zasiłku to 1 tys. 304 zł i 10 groszy w pierwszych 90 dniach od nabycia prawa do jego pobierania. 1 tysiąc 24 złote i 10 groszy w kolejnych dniach.

Liczba bezrobotnych w Żarach i powiecie żarskim w 2022 roku