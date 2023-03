Biznes po chińsku niedaleko Żar. Kolejny inwestor z branży motoryzacyjnej w Szprotawie

W strefie przemysłowej w Szprotawie powstaje nowy zakład, który będzie produkował części samochodowe dla Mercedesa, Volvo czy Renault, a w przyszłości również Porsche, BMW, Audi i innych producentów OEM z sektora motoryzacyjnego. Rekrutacja do firmy już trwa.

Spotkanie w Szprotawie z grupą Minth

Burmistrz Mirosław Gąsik regularnie spotyka się z kierownictwem grupy Minth służąc swoją pomocą i wsparciem na każdym etapie procesu uruchamiania zakładu w Szprotawie. - To wspaniałe informacje dla mieszkańców Szprotawy i regionu – podkreśla burmistrz. – Rozbudowa strefy gospodarczej wiąże się z nowymi, atrakcyjnymi miejscami pracy, a także rozwojem sektora drobnych usług. W samej firmie Minth zatrudnienie znajdzie blisko 500 pracowników.

Rekrutacja do Minth Poland trwa. Firma zaprasza osoby chcące budować silny i stabilny zespół do składania aplikacji zgodnie z ofertami pracy, które sukcesywnie pojawiają się na portalu OLX oraz na profilu Mint, na Facebooku.