Bo kultura pochłania... Co o studiowaniu na Uniwersytecie w Zielonej Górze sądzi żaranka - Maja Massier

Jest Pani młodą osobą mocno zaangażowaną w życie kulturalne swojego miasta, ale także aktywną artystycznie ponadlokalnie. Jak to się zaczęło?

Kulturą i sztuką interesuję się od najmłodszych lat. Zakres moich zainteresowań nie ogranicza się do jednej dziedziny sztuki, ponieważ działam zarówno w obszarze plastyki, jak i muzyki i teatru. Przeprowadzałam już dwa warsztaty z tworzenia mandali, współorganizowałam warsztaty dla dzieci „Pejzaż wewnętrzny” w Żarach przy współpracy z fundacją „Perspektywa”. Główna dziedzina, w której się poruszam, to muzyka, tworzę zespół wspólnie z siostrą, Kaliną Massier. Pochodzę z artystycznej rodziny, często twórczo współpracujemy też z naszymi rodzicami. Komponujemy i tworzymy utwory muzyczne z zakresu poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. Przeprowadzam również zajęcia z emisji głosu. Można do tego dodać jeszcze teatr, rozpoczynając studia w Zielonej Górze, zaczęłam uczestniczyć w zajęciach z teatru improwizowanego, odbywających się w Cafe Noir w Zielonej Górze, jednak już wcześniej grałam na deskach teatru akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wystawialiśmy sztukę Aleksandra Fredry „Śluby Panieńskie” gdzie wcieliłam się w postać Klary. Sztuka mnie pochłania, fascynuje i jest to bardzo ważny element mojego życia.

Wspomniała Pani o rodzinnych tradycjach kulturalnego zaangażowania…

Jak najbardziej, to co jest piękne to to, że z siostrą możemy uczestniczyć w projektach rodzinnie. Między innymi teraz, w ramach współpracy z Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego w Żarach jesteśmy w trakcie tworzenia pierwszej płyty z utworami serbołużyckimi, które zostały zaaranżowane przez Mariusza Massiera, mojego tatę, wspólnie z moją siostrą Kaliną i ze mną. Ponadto uczestniczymy teraz w projekcie stworzenia cyklu utworów wspólnie z mamą, Magdaleną Łazar z którą też czasem występujemy. Między innymi ostatnio miał miejsce koncert w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach, na wieczorku poetyckim Katarzyny Zychli, prezentowałyśmy tam zarówno przearanżowane utwory, jak i utwory autorskie.

Swoje pasje realizowała Pani i realizuje dzięki wsparciu najbliższych, aktualnie we współpracy z nimi. Czy także żarskie instytucje kultury i oświaty odegrały rolę w Pani rozwoju

Tak, w ramach rozwoju artystycznego miałam okazję uczęszczać na zajęcia filmowo-teatralne Żarskiego Domu Kultury, od najmłodszych lat chodziłam na sekcje artystyczne funkcjonujące na terenie ŻDK, wielokrotnie reprezentowałam placówki oświaty, do których uczęszczałam, w konkursach wojewódzkich bądź ogólnopolskich, na przykład na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Ponadto kształciłam się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Georga Philippa Telemanna w Żarach, tam skończyłam sekcję fortepianu, na pierwszym stopniu.