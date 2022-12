Boże Narodzenie 2022 na wesoło. Najlepsze świąteczne memy! "Choinka zemdlała", "Pioter no zjedz jeszcze karpika" Michał Korn

"Jedz, jedz, babunia specjalnie przygotowała" "Ależ ty zmiarniałaś przez ten rok", "No daj buziaka ciotuni", "Cicho! Kevin leci...", "Ty tylko ten komputer i komputer", "Kiedy się ustatkujesz?"... Znacie to? Każdy zna, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, kiedy rodzinne spotkania przy stole są nieco dłuższe, niż zwykle. Tego typu akcenty to idealna pożywka dla internautów, którym humoru nie brakuje. Przygotowaliśmy dla was najlepsze memy na Boże Narodzenie. Uśmiechnijcie się!