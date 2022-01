Brak prądu w powiecie żarskim. Enea planuje przerwy w dostawach. Sprawdź, kiedy nie będzie prądu

Brak prądu w Lubuskiem. Wiele miejscowości w Lubuskiem jest na liście planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej (dotyczy to odbiorców Enei). Sprawdźcie, gdzie nie będzie prądu na początku stycznia 2022 roku. Na liście operatora jest kilkanaście miejscowości z całego regionu z dokładnymi adresami. Dlaczego operator wyłącza prąd? Pamiętajcie, to nie jest AWARIA. Powody do planowanych przerw mogą być różne, na przykład modernizacja sieci, przyłączenie nowych odbiorców czy konserwacja stacji transformatorowej. Zazwyczaj trwają one od kilku minut do kilku godzin. Czytaj więcej: W lubuskich skarbówkach ruszają dyżury podatkowe dotyczące Polskiego Ładu

Pixabay