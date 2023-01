Budowa nowego ronda w Żarach. Na skrzyżowaniu ulicy Artylerzystów i Broni Pancernej są prowadzone zaawansowane prace

Remont ulicy Artylerzystów wraz z budową nowego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Broni Pancernej to jedna z największych inwestycji drogowych w Żarach. Całość ma kosztować 7 milionów 500 tysięcy złotych, z czego 80 procent to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Milion ma dołożyć miasto, a pozostałą kwotę powiat, który jest tutaj inwestorem. Wykonawcą jest firma Tandem z Żagania.

Ma być bezpieczniej

Z inwestycji z pewnością zadowoleni będą piesi, zwłaszcza rodzice odporwadzający dzieci do pobliskiego żłobka. Przed budową ronda przejście przez pasy na drugą stronę ulicy Artylerzystów było niczym rosyjska ruletka. Na skrzyżowaniu często dochodziło do kolizji. Teraz ma być bezpiecznie. Prace rozpoczęto latem ubiegłego roku od skrzyżowania z ulicą Ułańską. Obecnie zamknięty jest odcinek Artylerzystów od skrzyżowania z Legionistów i Przeładunkową, do ul. Lotników przy ZUS. Wykonawca ma czas na dokończenie robót do czerwca.

