Budżet Obywatelski 2023 w Żarach. To już ostatnia okazja na głosowanie, które kończy się w piątek 12 sierpnia Małgorzata Fudali Hakman

Trwa głosowanie na zadania w budżecie obywatelskim na 2023 rok w Żarach. Warto oddać swój głos, jeśli chcecie mieć swój udział w rozwoju miasta. Często narzekamy, że nie mamy wpływu na to, co dzieje się w Żarach. Teraz jest okazja do wyrażenia swojej opinii. Na liście zadań jest trzynaście inwestycji z różnych dziedzin i obszarów życia mieszkańców. Wybór należy do was.