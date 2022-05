Budżet obywatelski w Żarach na 2023 rok. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Do wydania jest milion złotych

Budżet obywatelski 2023 - terminy

9 - 22 maja - składanie propozycji, zgłaszanie tylko online - Budżet obywatelski 2023

Do 20 czerwca - ustalenie wstępnej listy projektów do głosowania,

22 - 24 czerwca - składanie odwołania od oceny merytorycznej,

Do 5 lipca - rozpatrzenie odwołań,

Do 8 lipca - publikacja listy ostatecznych propozycji zatwierdzonych do głosowania,

12 lipca - 12 sierpnia - głosowanie,

31 sierpnia - ogłoszenie listy projektów, które będą wpisane w budżet miasta na 2023 rok.

Mieszkańcy mają do wydania łącznie milion złotych. W ubiegłym roku największą liczbę głosów zdobyła propozycja zakupu lampy solarnej z kamerą multimedialną podłączoną do monitoringu miejskiego przy stawie Przeprawowy obok wiaty, koszt tej inwestycji to 65 tys. zł. Na liscie projektów przegłosowanych w 2022 roku znalazło się także m.in. now oświetlenie w sali widowiskowej Luna (20 tys. zł) , wybieg dla psów w parku przy ul. Czerwonego Krzyża (88 tys zł), boisko sportowe na osiedlu Zawiszy, quad z wyciskaczem śladów dla biegówek (13 tys. 200 zł), plac Street Workout przy SP 10 (140 tys. zł). To tylko niektóre z niemal trzydziestu projektów, jakie wpisano w ramach budżetu obywatelskiego do budżetu miasta na ten rok.