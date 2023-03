Casting od inscenizacji Pasji. Żarski Dom Kultury zaprasza mieszkańców Żar, i nie tylko, do udziału w niesamowitym widowisku

Casting do inscenizacji Pasji już w najbliższą sobotę w sali nr 15 Żarskiego Domu Kultury. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Żar, i ine tylko, w wieku od 17 do 60 roku życia. Do rozdzielenia są role m.in. Jezusa, Maryji, Barabasza, Piłata, sędziów, Weroniki, płaczek, Cyrenyjczyka, złoczyńcy, dworzan.

Chętni mogą przyjść ubrani w stroje z epoki. Jak podkreśla Łukasz Matyjasek, dyrektor Żarskiego domu Kultury, to pierwsza taka inscenizacja organizowana przez ŻDK w mieście. - Serdecznie zapraszamy osoby, które są chętne do udziału w inscenizacji. To będzie niezwykłe widowisko, którego część będzie się odbywać przy ul. Cichej - zapowiada. To nie jedyna lokalizacja, w której będzie realizowana inscenizacja, szczegóły wkróce.

