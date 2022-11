Cazadero Diving Expedition 2016. Marcel Korkuś z Żar rekordzistą świata w nurkowaniu wysokogórskim

Skuteczna próba pobicia rekordu świata odbyła się we wtorek (8 marca). Aby rekord Guinnessa mógł zostać uznany, jezioro Cazadero musiało mieć minimum 5 metrów głębokości, a Marcel Korkuś musiał zejść pod wodę na przynajmniej 20 minut. W tych warunkach to wyczyn. Do tego nikt wcześniej nie dokonał tak ekstremalnego nurkowania, więc nikt nie wiedział, jak zachowa się organizm człowieka.

Kim jest Marcel Korkuś?

Marcel Korkuś zawodowo pływa na największych statkach specjalistycznych świata. Jest oficerem-nawigatorem. Nurkowanie to dla niego pasja i ma za sobą już zejścia na głębokość przeszło 100 m. - Robię to dla własnej satysfakcji. Z pobicia rekordu Guinnessa nie mam absolutnie żadnych korzyści, dlatego po prostu chcę to zrobić z pasji i zmierzenia się z własnymi słabościami. Dodatkowo to jezioro nie jest praktycznie odkryte, więc też będę zbierał materiały naukowe, które pozwolą na odkrycie form życia na takiej wysokości. Nie wiadomo nawet jak głębokie jest to jezioro - mówił organizator wyprawy Cazadero Diving Expedition 2016 przed wylotem. Nurkowaniem są zainteresowani badacze oraz NASA.

Patronat medialny nad wyprawą objęła "Gazeta Lubuska" i Kurier Żarsko-Żagański.