Ceny chryzantem i stroików na żarskim targowisku. Zobaczcie, ile zapłacicie za kwiaty przed dniem Wszystkich Świętych

Już za kilka dni będziemy obchodzić dzień Wszystkich Świętych. Tradycyjnie, 1 listopada wybierzemy się na groby nabliższych. Wcześniej, jak co roku, kupujemy chryzantemy i stroiki, które stawiamy na nagrobkach. Sprawdziliśmy, ile kosztują kwiaty w tym roku.

Na żarskim targowisku, w porównaniu do ubiegłego roku, jest niestety drożej. W zależności od rodzaju chryzantem na przykład te, które kosztowały 25 zł, dziś już są po 35 zł. Jeszcze w piątek i sobotę będzie okazja, by na targu zaopatrzyć się w kwiaty, a jeśli nie zdążymy, trzeba będzie wybrać się do marketu lub w pobliże żarskiego cmentarza.