Ceramik, czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach. Zobaczcie, jak zmieniła się ta szkoła

Jeśli jesteście absolwentami żarskiego Ceramika, te zdjęcia musicie zobaczyć. W szkole sporo się zmieniło w ostatnich latach, choć z pewnością rozpoznacie charakterystyczne korytarze z drewnianymi stołami, czy klasy. Zajrzyjcie do naszej galerii.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach istnieje od początku lat 60. ubiegłego wieku. Początkowo było to Technikum Ceramiczne, Chemiczne, w latach 70. doszło m.in. Liceum Medyczne, czy Zasadnicza Szkoła Szklarska. Wielu absolwentów tzw. Ceramika pracowało m.in. w Mirostowickich Zakładach Ceramicznych.

Dziś to Ceramik to przede wszystkim Technikum Hotelarskie, Żywienia i Usług Gastronomicznych, Usług Fryzjerskich czy Organizacji Turystyki.