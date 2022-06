Charytatywny ogród w żarskim Domu Dziecka. Inicjatywę wsparli pracownicy firmy Saint Gobain Sekurit Transport Division

Zaczęło się od akcji pracowników Saint Gobain, którzy wzięli udział w inicjatywie One Smart Minute. Rywalizacja polegała na codziennym logowaniu się do aplikacji One Smart Minute i odpowiadaniu na dwa pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zwycięska drużyna otrzymała przywilej przekazania darowizny finansowej w wysokości 5 tys. zł lokalnej społeczności, w ramach inicjatywy budowania lokalnych więzi społecznych oraz wspierania i propagowania kultury zrównoważonego rozwoju. Decyzją zwycięskiego zespołu nagrodę otrzymał Dom Dziecka w Żarach.