Chcesz zobaczyć czym płacono w przedwojennych Żarach? Zapraszamy na bardzo ciekawą wystawę do żarskiego muzeum.

Wystawę w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach można zobaczyć od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00, w soboty od 12.00 do 16.00, a w niedziele od 14.00 do 18.00. Muzeum czeka na zwiedzających do końca kwietnia.