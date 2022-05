Chcesz zostać policjantem? Sprawdź ile zarobisz i jakie kryteria musisz spełnić, żeby wstąpić do policji

Żarska policja szuka chętnych do służby. Sprawdź, jakie warunki muszą spełnić kandydaci i na jakie zarobki mogą liczyć?

Ile zarobisz w policji?

Dla osób zainteresowanych służbą w Policji przedstawiamy poniżej kilka podstawowych informacji związanych z procesem rekrutacyjnym.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok, a zarobki jakie możesz uzyskać po ukończeniu kursu podstawowego to:

• 4 509,05 złotych netto dla osób do 26 roku życia

• 4 137,05 złotych netto dla osób powyżej 26 roku życia.

• 4 964,05 złotych netto dla policjanta Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji – po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek do 26 lat.

Co trzeba zrobić, żeby zostać policjantem?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

• posiadać polskie obywatelstwo,

• posiadać nieposzlakowaną opinię,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• korzystać z pełni praw publicznych,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów.

Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doboru, możesz przyjść lub zadzwonić, telefon 47 79 41 270 .

Trzeba zdać testy

Postępowanie kwalifikacyjne do służby składa się z kilku etapów. Pierwszy to osobiste złożenie podania, kwestionariusza osobowego i innych wymaganych dokumentów. Potem przychodzi pora na test wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowę z psychologiem policyjnym. Trzeba też przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną i uzyskać pozytywną opinię komisji lekarskiej. Wobec każdego kandydata prowadzone jest także postępowanie sprawdzające.

Możesz poćwiczyć na torze

Każdy, kto zainteresowany jest służbą w Policji może przyjść i poćwiczyć pod okiem instruktora na specjalnie przygotowanym torze. Test sprawności fizycznej jest jednym z etapów rekrutacji do służby w Policji. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie minimalnym do jego zaliczenia, wynoszącym - 1 minutę i 41 sekund.

Harmonogram zajęć sportowych na maj 2022 rok :

Żary

19 maja 2022 roku (czwartek) w godzinach 17:00-19:00

Hala Sportowa w Szkole Podstawowej numer 8 przy ulicy Partyzantów 9

Gorzów Wlkp.

17, 24, 31 maja 2022 roku (wtorek) w godzinach 16:00-18:00

13, 20, 27 maja 2022 roku (piątek) w godzinach 16:00-18:00

Hala Sportowa AJP przy ulicy Chopina 52

Zielona Góra

11, 18, 25 maja 2022 roku (środa) w godzinach 12:00 – 14:00

Sala gimnastyczna przy ulicy Strzeleckiej 22

Żagań

14, 21 maja 2022 roku (sobota) w godzinach 10:00-12:00

28 maja 2022 roku (sobota)w godzinach 13:00-15:00

Hala Sportowa "Arena" przy ulicy Kochanowskiego 6

Świebodzin

21 maja 2022 roku (sobota) od godziny 8:00

Miejska Hala Sportowa przy ulicy Zachodniej 74

