Chcesz zostać strażakiem? Komenda Powiatowa w Żarach szuka chętnych do pracy w straży pożarnej Małgorzata Fudali Hakman

Jeżeli nie boisz się wyzwań i od małego chciałeś zostać strażakiem, to masz szansę na spełnienie marzenia. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zaprasza do udziału w naborze do służby w żarskiej Komendzie PSP.