CIECH Vitrosilicon wybuduje w Żarach nowy magazyn. Wartość inwestycji oszacowano na 4 miliony złotych

CIECH Vitrosilicon wybuduje magazyn na terenie zakładu spółki w Żarach. Inwestycja ma być zrealizowna w 2023 roku i będzie kosztować ok. 4 miliony złotych. Nowa poiwierzchnia to usprawnienie logistyki i zwiększenie powierzchni magazynowej, ale nie tylko. Jak informują inwestorzy inwestycja istotnie przyczyni się do obniżenia poziomu emisji zapylenia i hałasu związanych z pracą fabryki, ponieważ prace logistyczne będą przeniesione do nowo wybudowanego obiektu, a sam budynek będzie stanowił barierę dźwiękową oraz będzie izolował część załadunkową od swojego najbliższego sąsiedztwa. Dodatkowo na terenie obiektu zostaną zamontowane specjalistyczne instalacje do odpylania.