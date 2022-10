Cmentarz w Żarach. Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Żarach

Jak dojechać do cmentarza komunalnego w Żarach?

Do cmentarza przy ulicy Szpitalnej w Żarach będzie można dojechać ulicą Słowackiego. Ulicą Szpitalną, od strony ulicy Żagańskiej do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. Dojazd do cmentarza będzie również możliwy ulicami Boya-Żeleńskiego, Dąbrowskiego które na czas trwania zmiany organizacji ruchu drogowego będą ulicami jednokierunkowymi, oraz Słowiczą. (Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać od 30 października do 3 listopada ). Do ulicy Szpitalnej nie będzie możliwy wjazd od ulicy Akacjowej ( od strony działek ogrodowych-przejazdu kolejowego).

ZOBACZ TEŻ: