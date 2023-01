Co działo się dzisiaj w Miejskim Przedszkolu nr 3 im. WOŚP w Żarach

W sztabie, który jak co roku mieścił się w przedszkolu odbyły się licytacje i występy. A wszystko to było możliwe dzięki wielkim sercom przedszkolaków, ich rodziców, darczyńców, przyjaciół i sympatyków przedszkola, którzy rok do roku wspierają przedszkole w działaniach na rzecz Fundacji WOŚP.