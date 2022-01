Co grozi nam w Żarach i gdzie? Mieszkańcy sami tworzą mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Sprawdź, jakie to miejsca

- Budowa mapy pozwala bezproblemowo, wręcz intuicyjnie, korzystać z niej każdemu obywatelowi – w przypadku wątpliwości dotyczących poruszania się po mapie i dodawania zgłoszeń, internauci mogą skorzystać z instrukcji obsługi dostępnej na tej samej stronie. Mieszkańcy mogą zaznaczyć na mapie określony obszar i wskazać, jakie zagrożenie ich zdaniem na nim występuje - podkreśla kom Aneta Berestecka, rzeczniczka żarskiej policji. - Do wyboru są kategorie obejmujące między innymi miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, używane lub sprzedawane są środki odurzające, czy przekraczana jest dozwolona prędkość na drodze (najczęściej zgłaszane). Każda informacja trafia do policjantów, którzy sprawdzają zasadność zgłoszeń. Każde, nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym. Następnie poddawane jest weryfikacji i wówczas zmienia kolor na żółty. Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor czerwony. Gdy zaś weryfikacja zagrożenia jest negatywna, znacznik przyjmuje kolor szary i znika z oficjalnej mapy. Jednakże nadal zgłoszenie widoczne jest dla policyjnego koordynatora mapy. Dzięki zgłoszeniom można przeanalizować pojawiające się potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zaplanować działania prewencyjne.

Jej budowa pozwala bezproblemowo, wręcz intuicyjnie, korzystać z niej każdemu obywatelowi – w przypadku wątpliwości dotyczących poruszania się po mapie i dodawania zgłoszeń, internauci mogą skorzystać z instrukcji obsługi dostępnej na tej samej stronie. Mieszkańcy mogą zaznaczyć na mapie określony obszar i wskazać, jakie zagrożenie ich zdaniem na nim występuje. Do wyboru są kategorie obejmujące między innymi miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, używane lub sprzedawane są środki odurzające, czy przekraczana jest dozwolona prędkość na drodze (najczęściej zgłaszane). Każda informacja trafia do policjantów, którzy sprawdzają zasadność zgłoszeń. Każde, nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym. Następnie poddawane jest weryfikacji i wówczas zmienia kolor na żółty. Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor czerwony. Gdy zaś weryfikacja zagrożenia jest negatywna, znacznik przyjmuje kolor szary i znika z oficjalnej mapy. Jednakże nadal zgłoszenie widoczne jest dla policyjnego koordynatora mapy. Dzięki zgłoszeniom można przeanalizować pojawiające się potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zaplanować działania prewencyjne.

- Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. . Narzędzie to nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numeru alarmowego 112 - dodaje rzeczniczka.

WIDEO Zobacz też, jak bandyci zaatakowali policjantów