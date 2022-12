Co słychać u Miss Polski z Żar? Mamy najnowsze zdjęcia Agaty Szewioł, która wciąż jest piękna i bardzo kobieca

Wybory Miss Polski w 2010 roku dla Żar były wyjątkowe, bo konkurs piękności wygrałą właśnie żaranka. Agata Szewioła miała wówczas zaledwie 21 lat. Nie było dnia, żeby zdjęcie Agaty nie pojawiało się w lokalnych mediach. Kilka miesięcy po wygranej pojechała do Chin na wybory Miss Świata. Od tego czasu minęło dwanaście lat. Co słychać u naszej miss z Żar?

Agata mieszka w Warszawie i zajmuje się modelingiem. Można śmiało powiedzieć, że czas jest jej sprzymierzeńcem, bo wciąż wygląda obłędnie. W 2020 roku została mamą Alexa i stara się, jak może, pogodzić wychowanie synka z pracą. W naszej galerii obejrzycie najnowsze zdjęcia Agaty Szewioły te, wykonane przed laty oraz z ostatniej sesji. Zobaczcie, jak bardzo się zmieniła nasz Miss. Wtedy bardzo dziewczęca dwudziestojednolatka, dziś świadoma, niezwykle kobieca i wciąż piękna.

Agata przyjeżdża do Żar w odwiedziny do rodziny, ale znajduje też czas na spotkania ze znajomymi i rozrywkę, od czasu do czasu odwiedza m.in. Emporum Club Żary