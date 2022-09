Co z remontem wiaduktu przy ulicy Westerplatte w Kunicach? Czy prace w końcu ruszą?

Most zamknięto 13 lat temu z uwagi na jego zły stan techniczny. Projekt przebudowy i pozwolenie na budowę wydano w 2014 roku. Od tego czasu nic się tam nie działo.

Mieszkańcy byli podzielni. Część była za remontem, drudzy przeciwko. Swego czasu do urzędu miejskiego wpłynęła petycja przeciwników remontu, którzy skarżyli się na pękające mury kamienic, od ciężarówek przejeżdżających mostem. Za modernizacją wiaduktu nadal jest część mieszkańców bloków. Nic dziwnego, bo dla nich dotarcie do szkoły, przedszkola, sklepu, apteki czy choćby przystanku autobusowego oznacza nadrabianie kilku kilometrów dziennie