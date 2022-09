Ćwiczenia na policyjnym torze przeszkód w Żarach już w czwartek 29 września. Przyjdź i sprawdź swoje możliwości

Jeśli zastanawiasz się nad pracą w policji to te ćwiczenia są dla ciebie. W czwartek 29 września od 17.00 do 19.00 są organizowane ćwiczenia dla osób chcących sprawdzić swoje możliwości i predyspozycje do służby. Specjalnie przygotowany tor przeszkód będzie zorganizowany w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Partyzantów w Żarach. Test sprawności fizycznej to jeden z elementów procedury przyjęcia do pracy w policji.