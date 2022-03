Czy Delta dostanie walkowera za mecz ze Stalą Jasień? Działacze z Sieniawy złożyli protest w LZPN. Czego dotyczy?

Delta wygrała pierwszy mecz 5:3 i sprawa była jasna, Stal chcąc awansować musiała wygrać mecz w Sieniawie różnicą 3 bramek. Podopieczni Sylwestra Buczyńskiego straty odrobili z nawiązką i pokonali dotychczasowego lidera 5:0. To był najważniejszy mecz w tych rozgrywkach, bo w wiadomo, że pozostałe spotkania będą już o pietruszkę, bo nikt raczej się nie spodziewa, że obie walczące o awans drużyny przegrają jakiś inne spotkanie. Po zwycięstwie Wieczysta mogła być już pewna na 99,9% awansu, bo z takim składem nie raczej nie przewiduje jakiekolwiek wpadki. A jednak...

Protest Delty

W poniedziałek działacze Delty Sieniawa Żarska złożyli protest w Lubuskim Związku Piłki Nożnej. Chodzi o Alberta Cipiora, byłego już zawodnika Promienia Żary, którego transfer prezes Stali Jasień dopinał w ostatniej chwili. W czwartek, 17 marca, wieczorem prezes Mariusz Sierko podpisał umowę z włodarzem Promienia Żary, Jerzym Stysiem, o przejściu zawodnika do jasieńskiego klubu. Umowa obligowała Stal do zapłaty pierwszej raty transferowej do piątku,18 marca. Niestety pieniądze nie wpłynęły na konto żarskiego klubu.