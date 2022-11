Czy można dokonać cudu w 3 dni? Oczywiście, że tak! W Sieniawie Żarskiej mają receptę na sukces. Wygrali 200 tysięcy złotych!

Do 20 listopada na stronie gramywygrywamy.pl można było głosować na wybrane projekty z województwa lubuskiego.

-Do konkursu wraz z Urzędem Gminy Żary zgłosiliśmy się w ostatnim dniu składania wniosków. Wielką satysfakcją było już to, że dostaliśmy się do drugiego etapu, czyli głosowania. Mieliśmy miesiąc na zebranie jak największej ilości głosów.

Prezes Delty Sieniawa Żarska postawił na nogi wszystkich znajomych, rodziców dzieci, zawodników. Każdy miał swój udział w tym zwycięstwie. Na 3 dni przed końcem konkursu ukazały się pierwsze wyniki i wtedy okazało się, że sieniawski klub przegrywał z pierwszym projektem o ponad 5000 głosów.