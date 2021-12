Czy wiecie, że słowo "muzak", po mużakowsku znaczy "dziki człowiek"? Czy istnieje taki język i kto go stworzył?

Geopark Łuk Mużakowa, Park Mużakowski, Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa…Co ich łączy a czym się różnią? Nieważne czy turyści, czy mieszkańcy tego regionu, zapewne każdy z nich miałaby kłopot z odróżnieniem tych wszystkich nazw. Kim więc był Mużakow, skąd pochodzi te słowo, co oznacza i czemu akurat wszystkie wyżej wymienione obszary mają w nazwie to określenie?

Nazwa "Muskau" jest pochodzenia serbołużyckiego i prawdopodobnie wywodzi się od słowa "Muzak - dziki człowiek". Słownik niemiecko – łużycki słowo mužik tłumaczy jako mężczyznę. Stąd też herb miasteczka Bad Muskau przedstawia "dzikiego człowieka" na zielonym tle z wieńcem z liści wokół głowy i pasa. W prawej ręce trzyma opuszczony miecz o złotej rękojeści i srebrnym ostrzu, w lewej czerwony jeleni róg. Według innych interpretacji, nazwa miejscowości związana była z położeniem miasta na bagnach - zwanych Muzak. Dla ciekawostki, oddział PTTK w Łęknicy nosi nazwę „Mużak”.

Jak w takim razie odróżnić wszystkie te nazwy?

Najbardziej kojarzony z tą nazwą jest Park Mużakowski, wpisany od 2004 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. To park w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej.

Park krajobrazowy „Łuk Mużakowa” to jedna z form ochrony przyrody, która chroni walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe. Leży on po polskiej stronie geoparku i jest największym (18714ha) i najmłodszym (2001 r.) parkiem ze wszystkich ośmiu, znajdujących się w granicach województwa lubuskiego. Celem parku jest ochrona polskiej części moreny czołowej, ukształtowanej przez lądolód, zwanej…Łuk Mużakowa. Park Mużakowski warto zwiedzić o każdej porze roku Małgorzata Fudali Hakman/Archiwum GL Ta nazwa to nic innego jak powód całego zamieszania wokół stworzenia Geoparku. Mowa tu o ciągu wzniesień tzw. moreny a dokładnie czołowo spiętrzonej moreny. To pozostałość po lądolodzie, który, po stopnieniu pozostawił piaszczysto-żwirową strukturę w kształcie podkowy bądź łuku. I stąd nazwa - Łuk od kształtu a Mużakowa, Ważne jest również, że owa morena ciągnie się po polskiej i niemieckiej stronie, dlatego też geopark jest polsko-niemieckim Geoparkiem (jedynym takim na świecie).

Co to jest geopark?

Geopark to obszar o określonych granicach, zawierający tzw. geotopy (inaczej znane jako geostanowiska). Są to obiekty przyrody nieożywionej, które dostarczają wiedzy na temat historii Ziemi, w tym powstania i rozwoju życia na Ziemi. Przykładami mogą być: odsłonięta wychodnia skalna, głaz narzutowy, jaskinia, torfowiska, jeziora, źródła i wiele innych. Od dzisiaj, przy okazji spaceru i odkrywania kolejnych miejsc w geoparku, możliwe, że natkniecie się na jakiś geotop. A może już teraz przychodzi Wam do głowy jeden z nich? Może nie mamy na naszym terenie jaskiń, ale głazów narzutowych nam nie brakuje.

Najdłuższa nazwa

Wracając do nazw mużakowskich. Ostatnim zagadnieniem jest chyba najdłuższa nazwa, która niejednemu plącze język:

Polsko–niemiecki Światowy Geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa. To oficjalna, pełna nazwa geoparku i zawiera polską jak i niemiecką nazwę. Na co dzień używamy krótszej nazwy: Geopark UNESCO Łuk Mużakowa, który w Polsce leży na terenie województwa lubuskiego oraz w Niemczech w granicach Saksonii i Brandenburgii. Geościeżka Dawna Kopalnia Babina Początki założenia parku sięgają lat 90 ubiegłego wieku. Już wtedy narodził się pomysł, lecz był to bardzo długi proces. Dopiero w 2006 roku został uznany jako Geopark Krajowy, lecz jedynie po niemieckiej stronie. Trzy lata później, taki tytuł nosił już cały jego obszar. W roku 2011 został przyjęty do Europejskiej Sieci Geoparków (EGN) a pół roku później nastąpiło oficjalne przyjęcie do grona członków Światowej Sieci Geoparków (GGN). Z wielkim zaangażowaniem tytuł ten został obroniony w 2015 i 2019 roku. Jednym z ważniejszych wydarzeń było wpisanie geoparków, a tym samym Geoparku Muskauer Faltenbogen / Łuku Mużakowa na listę Światowych Geoparków UNESCO w 2015 roku.

Dla ułatwienia zerknijcie na mapę, która powinna to wszystko nieco usystematyzować.

