Dawne nazwy ulic w Żarach. Sprawdźcie, jak zmieniały się nazwy dzisiejszej Śródmiejskiej czy alei Jana Pawła II

Mieszkaniec Żar, który mieszkałby nieprzerwanie przez sto lat np. przy Podwalu, musiałby zmieniać dane w dowodzie osobistym, co najmniej trzy razy. Tyle razy dokonywano zmian przy wspomnianej ulicy, która wcześniej była ulicą Rosenbergów, w okresie tużpowojennym aleją Jagiełły, a jeszcze wcześniej, bo przed wojną było to Promenade.

To tylko jeden z wielu przykładów, w naszej galerii znajdziecie ich więcej.